Барских уже признался, что сожалеет о сотрудничестве с Россией после 2014 года. Когда страна-агрессорша начала полномасштабную войну против Украины, исполнитель сразу же разорвал все контракты, запретил использовать свои треки там.

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Песни Макса Барских снова транслируют на России

Недавно стало известно, что песни Барских снова можно прослушивать в России. Это вызвало негодование у публики. Однако Максим объяснил, что треки украли и опубликовали на площадке для прослушивания без согласия. Пока команда работает над тем, чтобы заблокировать доступ к песням на территории России.

Думаю, весь мир уже увидел, что в России правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Наслаждайтесь, пока у вас есть возможность. И помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны,

– заявил Макс.

Также он снова обратился к представителям российского шоу-бизнеса и призвал их использовать свой голос в правильном направлении, чтобы спасти родину от власти, которая превращается в сливной бачок и сливает свою страну глубоко на дно за эти же кровавые рубли.

Обращение Макса Барских: смотрите видео онлайн

Макс Барских и война в Украине