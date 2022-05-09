Ваша держава важлива для нашого гурту, – що The Rasmus кажуть про Україну

Всесвітньо відомий гурт The Rasmus представлятиме Фінляндію на Євробаченні-2022. Колектив потоваришував з Kalush Orchestra і заявив, що хоче повернутися в Україну після війни.

Музиканти в інтерв'ю 24 каналу розповіли, що до війни бували в Україні, тут в них багато шанувальників. Під час підготовки до Євробачення-2022 The Rasmus встиг потоваришувати з Kalush Orchestra, навіть переспівав пісню Stefania.

Повне інтерв'ю тут Хочемо після війни приїхати в Україну, – інтерв'ю з фронтменом гурту The Rasmus про Євробачення

The Rasmus хочуть приїхати в Україну

Соліст колективу Лаурі Ілонен заявив, що після війни прагне повернутися в Україну з концертом: "Мушу визнати, що ваша держава і справді важлива для нашого гурту. Так, у нас і справді тут багато шанувальників".

Усім українцям, зокрема і фанатам The Rasmus, ми хочемо ще раз висловити свою любов і підтримку. Ми хочемо після війни повернутися до України з концертом, обійняти вас та чудово провести час. Віримо, що це буде незабаром,

– сказав музикант.

Зазначимо, Kalush Orchestra представлять Україну на Євробаченні-2022 у першому півфіналі, який відбудеться у вівторок, 10 травня. А виступ Фінляндії світ побачить під час другого півфіналу 12 травня. Наразі букмекери прогнозують перемогу Україні. Чи справдяться ці прогнози – дізнаємося зовсім скоро.

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