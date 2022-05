До першого півфіналу Євробачення залишилися лічені дні. На сцену в Турині вийдуть конкурсанти 40 країн. У першому півфіналі ми почуємо виступи 17 країн, у другому півфіналі участь візьмуть 18 країн.

У фіналі, який пройде 14 травня, візьмуть участь 25 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, а також країни-засновники і спонсори конкурсу – Велика п'ятірка, до якої входять Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.

У 2022 році Росію дискваліфікували з Євробачення. Європейська мовна спілка не допустила країну-агресорку до пісенного конкурсу. Дискваліфікацію загарбницької Росії з Євробачення та ЄМС підтримали Данія, Норвегія, Польща, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Ісландія.

Список учасників Євробачення всіх країн та їхні пісні

Пісні учасників першого півфіналу

У першому півфіналі Євробачення, який відбудеться у вівторок, 10 травня, виступлять 17 країн виступлять в такому порядку:

Албанія Латвія Литва Швейцарія Словенія Україна Болгарія Нідерланди Молдова Португалія Хорватія Данія Австрія Ісландія Греція Норвегія Вірменія

Албанія: Ронела Хаяті – Sekret

Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва: Моніка Лю – Sentimentai

Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry

Словенія: LPS – Disko

Україна: Kalush Orchestra – Стефанія

Болгарія: Intelligent Music Project – Intention

Нідерланди: S10 – De diepte

Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

Португалія: Маро – Saudade, saudade

Хорватія: Міа Дімшич – Guilty Pleasure

Данія: Reddi – The Show

Австрія: LUM!X feat. Піа Марія – Halo

Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól

Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together

Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Вірменія: Роза Лінн – Snap

Пісні учасників другого півфіналу

У другому півфіналі Євробачення, який відбудеться у четвер, 12 травня, виступлять 18 країн виступлять в такому порядку:

Австралія Грузія Кіпр Сербія Фінляндія Азербайджан Сан-Марино Ізраїль Мальта Монтенегро Румунія Чехія Польща Бельгія Північна Македонія Швеція Естонія Ірландія

Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same

Грузія: Circus Mircus – Lock Me In

Кіпр: Андромаха – Ela!

Сербія: Констракта – In Corpore Sano

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black

Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper

Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M

Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am

Монтенегро: Vladana – Breathe

Румунія: WRS – Llámame

Чехія: We Are Domi – Lights Offї

Польща: Охман – River

Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You

Північна Македонія: Андреа – Circles

Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

Естонія: Стефан – Hope

Ірландія: Брук – That’s Rich

Пісні країн засновників конкурсу

У фіналі Євробачення, який відбудеться у суботу, 14 травня, до фіналістів долучаться країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.

Велика Британія: Сем Райдер – Space Man

Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars

Іспанія: Шанель – SloMo

Італія: Махмуд і Бланко – Brividi

Франція: Алван і Ахез – Fulenn