До першого півфіналу Євробачення залишилися лічені дні. На сцену в Турині вийдуть конкурсанти 40 країн. У першому півфіналі ми почуємо виступи 17 країн, у другому півфіналі участь візьмуть 18 країн.

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У фіналі, який пройде 14 травня, візьмуть участь 25 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, а також країни-засновники і спонсори конкурсу – Велика п'ятірка, до якої входять Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.

У 2022 році Росію дискваліфікували з Євробачення. Європейська мовна спілка не допустила країну-агресорку до пісенного конкурсу. Дискваліфікацію загарбницької Росії з Євробачення та ЄМС підтримали Данія, Норвегія, Польща, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Ісландія.

Список учасників Євробачення всіх країн та їхні пісні

У першому півфіналі Євробачення, який відбудеться у вівторок, 10 травня, виступлять 17 країн виступлять в такому порядку:

  1. Албанія
  2. Латвія
  3. Литва
  4. Швейцарія
  5. Словенія
  6. Україна
  7. Болгарія
  8. Нідерланди
  9. Молдова
  10. Португалія
  11. Хорватія
  12. Данія
  13. Австрія
  14. Ісландія
  15. Греція
  16. Норвегія
  17. Вірменія

Албанія: Ронела Хаяті – Sekret

Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва: Моніка Лю – Sentimentai

Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry

Словенія: LPS – Disko

Україна: Kalush Orchestra – Стефанія

Болгарія: Intelligent Music Project – Intention

Нідерланди: S10 – De diepte

Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

Португалія: Маро – Saudade, saudade

Хорватія: Міа Дімшич – Guilty Pleasure

Данія: Reddi – The Show

Австрія: LUM!X feat. Піа Марія – Halo

Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól

Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together

Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Вірменія: Роза Лінн – Snap

У другому півфіналі Євробачення, який відбудеться у четвер, 12 травня, виступлять 18 країн виступлять в такому порядку:

  1. Австралія
  2. Грузія
  3. Кіпр
  4. Сербія
  5. Фінляндія
  6. Азербайджан
  7. Сан-Марино
  8. Ізраїль
  9. Мальта
  10. Монтенегро
  11. Румунія
  12. Чехія
  13. Польща
  14. Бельгія
  15. Північна Македонія
  16. Швеція
  17. Естонія
  18. Ірландія

Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same

Грузія: Circus Mircus – Lock Me In

Кіпр: Андромаха – Ela!

Сербія: Констракта – In Corpore Sano

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black

Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper

Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M

Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am

Монтенегро: Vladana – Breathe

Румунія: WRS – Llámame

Чехія: We Are Domi – Lights Offї

Польща: Охман – River

Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You

Північна Македонія: Андреа – Circles

Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

Естонія: Стефан – Hope

Ірландія: Брук – That’s Rich

У фіналі Євробачення, який відбудеться у суботу, 14 травня, до фіналістів долучаться країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.

Велика Британія: Сем Райдер – Space Man

Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars

Іспанія: Шанель – SloMo

Італія: Махмуд і Бланко – Brividi

Франція: Алван і Ахез – Fulenn