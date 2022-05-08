Учасники Євробачення-2022 різними способами підтримують Україну на конкурсі. Днями фінський рок-гурт The Rasmus переспівав хіт Kalush Orchestra.

Не пропустіть Хочемо після війни приїхати в Україну, – інтерв'ю з фронтменом гурту The Rasmus про Євробачення

The Rasmus переспівали пісню Kalush – Stefania

В інстаграмі група показала ролик, у якому вони співають пісню Kalush Orchestra для Євробачення – Stefania. Вони записали відео, їдучи в автомобілі.

The Rasmus переспівали пісню Kalush: відео

На це встигли відреагували Kalush Orchestra. Вони поширили собі цей ролик підписавши його: "Расмус співає наш трек у тачці. Норм".



Kalush Orchestra відреагували на The Rasmus / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, The Rasmus не перші, хто переспівує хіт представників України. Латвійський попгурт Citi Zēni теж підтримав Україну й створив ніжний кавер (переспів) пісні гурту Kalush Orchestra "Stefania".

Що The Rasmus кажуть про Kalush Orchestra

В інтерв'ю журналістам 24 каналу фронтмен The Rasmus зізнавався, що разом з українським гуртом готує для шанувальників сюрприз.

Ми мали нагоду зустрітися тричі. І чесно, я відчуваю, що ми з ними дуже схожі. Між ними на сцені така ж енергія, яка є в нашій групі. У них чудовий настрій і мені дуже сильно подобається їхня пісня. Вона і справді чудова. Думаю, що саме вони й переможуть,

– зізнався Лаурі Ілонен.

"Кілька днів тому Kalush Orchestra надіслали нам повідомлення з питанням, чи не хотіли б ми з ними зробити разом, скажімо так, "музичну штуку". Ми погодилися й от зараз працюємо над цим. Я думаю, що відео вже з'явиться наступного тижня. Попри напружений графік ми плануємо зробити невеликий сюрприз", – додав лідер The Rasmus.

Виконавець поділився, що їм прикро спостерігати за подіями в Україні, однак він з гуртом висловлює свою підтримку нашому народові.