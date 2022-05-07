Гурт The Rasmus не залишився осторонь війни в Україні, адже фінські музиканти неодноразово були в нашій країні з концертами. І зараз гурт не полишає мрій приїхати знову з концертом після нашої перемоги у війні.

Читайте наше попереднє інтерв'ю Цього року Євробачення має бути про Україну, – представниця Литви про війну й виступ на конкурсі

У межах проєкту "Інтерв'ю24" ми поспілкувалися з фронтменом гурту Лаурі Ілоненом, який розповів про те, чому The Rasmus поїхали на Євробачення, про що співатимуть на конкурсі, про своє знайомство з гуртом Kalush Orchestra та шанси України на перемогу в конкурсі.

Ви далеко не нове ім'я у світовій рок-музиці. Чи відчуваєте через це особливу відповідальність за виступ та результат на Євробаченні?

Я думаю, що фіни очікують від нас хорошого результату. Однак, знаєте, у Фінляндії поширене таке явище – спершу тебе вихваляють "О, та це ж наші хлопці", але якщо результат буде поганим, то тебе можуть буквально спустити в унітаз.

Тому ми намагаємося виступити якомога краще, настільки це можливо. Звичайно, що є тиск, але ми, можна сказати, тренувалися багато років. Ми майже 30 років разом як гурт, тому ми знаємо, як виступати на сцені.

У вас уже пройшли 2 репетиції на сцені Євробачення у Турині. Які у вас враження від сцени? Чи вдалося втілити усі задуми в номері?

Сцена дуже велика, світлове шоу буде чудовим, що дає нам і справді багато можливостей. Однак ми вирішили бути близько одне до одного на сцені. Це така наша тактика, тому що ми віримо у хімію між нами. Ми завжди на сцені поруч одне з одним, тому що важливо мати зв’язок. Ми хочемо, щоб це було головним елементом нашого виступу.

The Rasmus
The Rasmus на сцені Євробачення / Фото EBU

Репетиції на сцені пройшли добре. Наша друга репетиція відбулася вранці 5 травня. Хоча я не вважаю, що 9 ранку це найкращий час, щоб грати рок. Ну хіба якщо ти вже встиг сходити у бар.

Цього року ви перемогли на фінському нацвідборі на Євробачення. Що вас наштовхнуло на участь та як виникло бажання поїхати на Євробачення?

Наші фани просили нас багато років взяти участь у Євробаченні. Вперше це було десь 10 років тому, коли фани питали нас, чи не хоче The Rasmus виступити на конкурсі.

Потім у 2020 році почалася пандемія коронавірусу, через що ми взагалі не могли виступати, бо все було зачинене. Тому Євробачення для нас стало своєрідною ідеєю зробити щось креативне і знову досягнути чогось разом.

Останні 6 місяців перед відбором були дуже важливими для нашого гурту. Це був час, коли нас покинув наш гітарист, тому у вересні у нас з'явилася нова учасниця – Емілія.

Емілія Сухонен
Емілія Сухонен – нова гітаристка гурту / Фото EBU

Тому конкурс – це нагода зробити щось хороше, класно провести час та зробити щось таке, що б знову об'єднало нас як гурт.

Ваша конкурсна пісня називається Jesabel. Чи б могли ви розповісти про неї дещо більше? Про що ця пісня і що ви нею хочете донести авдиторії конкурсу?

Ну, як не дивно, ця пісня про Ізабель. У цьому випадку це дівчина, але це може бути і хлопець та загалом будь-хто, хто відчуває себе впевненим, незалежним, навіть дещо небезпечним, але водночас веселим. Це та людина, яка насолоджується життям, багато ризикує, але живе на максимум.

Я от, наприклад, завжди жив своє життя по-особливому. Я ніколи не мав "справжньої роботи" або часом намагався вижити, як артист. Це трохи схоже на анархістку, можливо навіть бунтарку – саме такою є наша Ізабель.

Jesabel – пісня, з якою The Rasmus виступить на Євробаченні: дивіться відео

Я знаю, що у вас була зустріч з представниками України на Євробаченні цього року – гуртом Kalush Orchestra. Чи могли б ви про неї розповісти більше?

Ми мали нагоду зустрітися тричі. І чесно, я відчуваю, що ми з ними дуже схожі. Між ними на сцені така ж енергія, яка є в нашій групі. У них чудовий настрій і мені дуже сильно подобається їхня пісня. Вана і справді чудова. Думаю, що саме вони і переможуть.

Кілька днів тому Kaalush Orchestra надіслали нам повідомлення з питанням, чи не хотіли б ми з ними зробити разом, скажімо так, "музичну штуку". Ми погодилися і от зараз працюємо над цим.

Я думаю, що відео вже з'явиться наступного тижня. Попри напружений графік ми плануємо зробити невеликий сюрприз.

Чесно, мушу сказати про те, що нам дуже прикро спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Ми хочемо висловити свою підтримку українцям.

The Rasmus i Kalush Orchestra
The Rasmus i Kalush Orchestra / Скриншот

Хоча, знаєте, бути тут (у Турині – 24 канал) поруч з іншими артистами з Європи, зокрема з Kalush Orchestra і справді неймовірно. Однак дещо сумно через те, що відбувається в Україні. Попри те, ми відчуваємо певну силу – Європа об'єднана і демонструє свою любов та повагу до українців, свою підтримку вашому народу.

Після війни приїдемо з концертом: звернення Лаурі Ілонена до українців

В Україні у вас чимало фанів, ви неодноразово бували тут з концертами. Що б ви хотіли зараз сказати своїм фанам та загалом усім українцям у такий нелегкий час?

Ми бували в Україні останні кілька років, то ж мушу визнати, що ваша країна і справді важлива для нашого гурту. Так, у нас і справді тут багато шанувальників.

Усім українцям, зокрема і фанатам The Rasum, ми хочемо ще раз висловити свою любов і підтримку. Ми хочемо після війни повернутися до України з концертом, обійняти вас та чудово провести час. Віримо, що це буде незабаром.

The Rasmus
The Rasmus відкриють другий півфінал Євробачення у Турині / Фото EBU