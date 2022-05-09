Музыканты в интервью 24 каналу рассказали, что до войны бывали в Украине, здесь у них много поклонников. Во время подготовки к Евровидению-2022 The Rasmus успел подружиться с Kalush Orchestra, даже перепел песню Stefania.

Полное интервью здесь Хотим после войны приехать в Украину – интервью с фронтменом группы The Rasmus о Евровидении

The Rasmus хотят приехать в Украину

Солист коллектива Лаури Илонен заявил, что после войны стремится вернуться в Украину с концертом: "Должен признать, что ваше государство действительно важно для нашей группы. Да, у нас действительно здесь много поклонников".

Всем украинцам, в том числе фанатам The Rasmus, мы хотим еще раз выразить свою любовь и поддержку. Мы хотим после войны вернуться в Украину с концертом, обнять вас и отлично провести время. Верим, что это будет скоро,

– сказал музыкант.

Отметим, что Kalush Orchestra представят Украину на Евровидении-2022 в первом полуфинале, который состоится во вторник, 10 мая. А выступление Финляндии увидит мир во время второго полуфинала 12 мая. В настоящее время букмекеры прогнозируют победу Украины. Сбудутся ли эти прогнозы – узнаем совсем скоро.

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