Валіза зірки: без чого не їде у подорожі Юлія Саніна
Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна зізналася, що брала з собою на зйомки тревел-шоу "Орел і решка. 10 років". За її словами, для подорожі їй знадобилась лише ручна поклажа.
Джерело:"Новий канал"
З групою The Hardkiss Юлія Саніна відвідала дуже багато країн – музиканти регулярно відправляються на гастролі Європою. Здавалося б, що може здивувати людину, яка постійно десь їздить і літає?
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На зйомки "Орла і решки" я вперше їздила тільки з ручною поклажею. Просто чітко розрахувала, скільки мені потрібно особистих речей на пару днів – і всього вистачило,
– зізналася Юлія Саніна, яка стала ведучою одного з випусків святкового сезону.
З чим би Юлія Саніна ні літала – з валізою або ручною поклажею – у дівчини є набір незмінних речей, які вона бере з собою в поїздку.
"Зі мною завжди моя косметика – не надіюсь на готельну. Тому заздалегідь переливаю і пе-ресипаю свої миючі засоби в маленькі баночки і беру їх в поїздку. Ще я обов'язково беру з собою подушку в літак, вушні затички, документи, картку з грошима, трохи готівки. І кілька масок для обличчя, тому що після перельотів шкіра сохне і страждає", – поділилась Саніна.
Юлія Саніна в Колумбії / Фото пресслужби "Нового каналу"
Що відомо про участь Саніної в шоу "Орел і решка"?
- Варто нагадати, що Юлія Саніна стала ведучою одного випуску шоу "Орел і решка" разом з колегою по сцені – Микитою Алєксєєвим.
- Вони побували у Колумбії та навіть відвідали могилу знаменитого наркобарона Пабло Ескобара.
- Для поїздки Саніна обрала чарівну легку сукню чорного кольору та чорні кросівки.
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