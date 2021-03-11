Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом зі співаком Alekseev стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка". Артисти відправились в Колумбію. Наразі невідомо, хто з них виживав на 100 доларів, а хто насолоджувався розкішшю, однак красуня встигла відвідати могилу наркобарона Пабло Ескобара.

Українські зірки опинилися в колумбійському місті-мільйоннику Медельїн, яке є батьківщиною наркобарона та терориста Пабло Ескобара. Зі знімальною групою "Орла і решки" тендітна співачка відвідала його могилу та будинок, в якому вбили чоловіка, котрий контролював майже весь світовий ринок кокаїну.

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Юлія Саніна про могилу наркобарона Пабло Ескобара

Лідерка The Hardkiss наголосила, що будиночок в якому спеціальні агенти вбили наркобарона, не стало ані музеєм, ані культурною пам'яткою. Його переобладнали в школу іспанської мови, а тепер виставили на продаж.

"У будь-якій країні на цьому вже б заробляли гроші, водили туристів. Це просто двоповерховий будинок, який після вбивства Ескобара переобладнали у школу іспанської мови. Якщо турист буде проходити повз, він навіть не зверне уваги на цей будинок і не знатиме, що в ньому сталося", – поділилась враженнями Юлія Саніна.

Вона наголосила, що в такий спосіб колумбійці прагнуть стерти зі своєї історії цей жахливий момент. Натомість могила Пабло Ескобара – місце, яке туристи не оминають. Вона розташована на кладовищі "Сади Монтесакро" в містечку Ітагуї, що на південь від Медельїна. Наркобарон похований і мамою, татом, іншими родичами та нянею. Не так давно могилу вкрили камінчиками, адже туристи з усього світу руйнували надгробок, аби забрати його з собою на згадку.

Люди відривали плити від надгробку й забирали їх із собою, як сувенір. Річ у тім, що багато хто вважає Ескобара героєм на кшталт Робін Гуда,

– розповіла співачка.



Юлія Саніна на могилі Пабло Ескобара / Фото Новий канал