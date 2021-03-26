Чемодан звезды: без чего не едет в путешествия Юлия Санина
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина призналась, что брала с собой на съемки тревел-шоу "Орел и решка. 10 лет". По ее словам, для путешествия ей понадобилась только ручная кладь.
Источник:"Новый канал"
С группой The Hardkiss Юлия Санина посетила очень много стран – музыканты регулярно отправляются на гастроли по Европе. Казалось бы, что может удивить человека, который постоянно где-то ездит и летает?
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На съемки "Орла и решки" я впервые ездила только с ручной кладью. Просто четко рассчитала, сколько мне нужно личных вещей на пару дней – и всего хватило,
– призналась Юлия Санина, которая стала ведущей одного из выпусков праздничного сезона.
С чем бы Юлия Санина не летала – с чемоданом или ручной кладью – у девушки есть набор неизменных вещей, которые она берет с собой в поездку.
"Со мной всегда моя косметика – не надеюсь на гостиничную. Поэтому заранее переливаю и пересыпаю свои моющие средства в маленькие баночки и беру их в поездку. Еще обязательно беру с собой подушку в самолет, ушные затычки, документы, карты с деньгами, немного наличных. И несколько масок для лица, потому что после перелетов кожа сохнет и страдает", – поделилась Санина.
Юлия Санина в Колумбии / Фото пресс-службы "Нового канала"
Что известно об участии Саниной в шоу "Орел и решка"?
- Стоит напомнить, что Юлия Санина стала ведущей одного выпуска шоу "Орел и решка" вместе с коллегой по сцене – Никитой Алексеевым.
- Они побывали в Колумбии и даже посетили могилу знаменитого наркобарона Пабло Эскобара.
- Для поездки Санина выбрала волшебное легкое платье черного цвета и черные кроссовки.
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