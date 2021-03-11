Відома українська співачка й лідерка гурту The Hardkiss поділилась новим фото з прихильниками. Вона продемонструвала стильний та водночас ніжний образ у чорній сукні.

Фронтвумен знаменитого українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала нове фото на своїй сторінці. Зірка не так часто ділиться аутфітами, однак цього разу вона продемонструвала ніжний образ.

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Образ Юлії Саніної

Артистка позувала перед камерою на тлі красивої локації. Можливо, цей кадр Юлія зробила під час зйомок сезону відомого тревел-шоу "Орел і решка", де зірка стала ведучою. Вона усміхалась в об'єктив та трохи замружилась від яскравого сонця.

Співачка постала у чорній сукні на довгий рукав з білим принтом. Тонкий пояс підкреслив виточнену фігуру, а повітряна спідниця додала образу ніжності.

Сукню Юлія Саніна поєднала із кросівками в тон, це зробило її аутфіт більш трендовим. Лідерка The Hardkiss доповнила look браслетами на руках. Довге волосся вона випрямила та розпустила, вирішивши дотриматися лаконічного стилю. На обличчі Юлія Саніна зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи коричневою помадою.

"Сонце", – написала Юлія Саніна під фото.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Шанувальників зачарувало нове фото співачки. Свої враження від образу вони написали в коментарях: