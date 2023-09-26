Українська дизайнерка Валерія Гузема вдруге стала мамою: перші фото та стать дитини

Знаменита українська дизайнерка Валерія Гузема, яка має власний бренд прикрас, потішила шанувальників новиною про народження дитини. Вона вже навіть розсекретила стать та ім'я малечі.

Жінка вдруге стала мамою 17 вересня. Вона народила дівчинку Селін. Крім того, зіркова матуся поділилася з шанувальниками першими фото донечки.

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Валерія Гузема вдруге стала мамою

Дизайнерка опублікувала світлини, на яких зафіксувала частини тіла новонародженої дитини. Зокрема, на фото можна побачити вушко дівчинки та її крихітні ніжки.

До того ж Валерія поширила фото, на якому видно, як її зустріли з пологового. Уся кімната була прикрашена білими, рожевими та срібними кульками.

Селін. 17.09.23. Зроблено в любові та для любові,

– зазначила під фото зіркова матуся.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією дизайнерку вже встигли привітати шанувальники та українські знаменитості.

Аніта Луценко: "Вітаю";

Джамала: "Вітаю. Здоров'я міцного";

Катерина Сільченко: "Мамо, я вас вітаю";

Світлана Тарабарова: "Вітаємо від щирого серця";

Алла Костромічова: "Яке щастячко! Вітаємо усією родиною".

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