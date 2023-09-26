Жінка вдруге стала мамою 17 вересня. Вона народила дівчинку Селін. Крім того, зіркова матуся поділилася з шанувальниками першими фото донечки.

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Валерія Гузема вдруге стала мамою

Дизайнерка опублікувала світлини, на яких зафіксувала частини тіла новонародженої дитини. Зокрема, на фото можна побачити вушко дівчинки та її крихітні ніжки.

До того ж Валерія поширила фото, на якому видно, як її зустріли з пологового. Уся кімната була прикрашена білими, рожевими та срібними кульками.

Селін. 17.09.23. Зроблено в любові та для любові,

– зазначила під фото зіркова матуся.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією дизайнерку вже встигли привітати шанувальники та українські знаменитості.

Аніта Луценко: "Вітаю";

Джамала: "Вітаю. Здоров'я міцного";

Катерина Сільченко: "Мамо, я вас вітаю";

Світлана Тарабарова: "Вітаємо від щирого серця";

Алла Костромічова: "Яке щастячко! Вітаємо усією родиною".

Первістка Валерія народила у липні 2021 року. Малюка назвали Тимуром на честь батька.

Українські зірки, які нещодавно стали батьками