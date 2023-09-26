Ольгу Кузьменко поховають біля сина. Похорон відбудеться 26 вересня о 14:30 у храмі Різдва Пресвятої Богородиці (смт. Брюховичі). 24 канал зібрав добірку архівних фото Скрябіна про маму та його цитати.

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Раніше співачка Руслана, яка дружила з Андрієм, зізналася, що він обожнював слово "мама". Саме тому з'явилась легендарна пісня "Мам".

Андрій був людиною, яка повністю належала своїй мамі,

– пояснила артистка.

Відомо, що за кілька годин до аварії Андрій Кузьменко виступав у Кривому Розі. Тоді зі сцени артист переказував вітання мамі.

Після смерті сина Ольга Михайлівна "рятувалася" прослуховуванням його дисків. Вона розповідала, що півдня могла слухати один і той самий альбом Кузьми. Жінка пережила сина на 8 років.

Спільні фото Скрябіна з мамою



Скрябін з мамою / Фото lifestylemedia.biz



Скрябін з мамою / Фото Ірини Білик



Скрябін з мамою / Фото з сімейного архіву



Скрябін з мамою / Фото з сімейного архіву



Скрябін з мамою / Фото з фейсбуку гурту "Скрябін"



Скрябін з мамою / Фото з фейсбуку гурту "Скрябін"

Цитати Кузьми про маму

Чи не найбільше описує любов Скрябіна до мами його пісня "Мам". У ній Кузьма оспівує прив'язаність до батьків і виражає теплі почуття до матері. Андрій просить, щоб діти їздили частіше до своїх батьків, допоки ті ще живі.

Текст пісні Кузьми Скрябіна "Мам":

Я завжди мріяв написати пісню про маму

Але різні поети всі слова вже сказали

І я не хотів повторити когось із них

Я біля своїй мами буду завжди маленьким

І, як тільки покличе, прибіжу скоренько

Тому я їй і написав ці слова як міг

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Мам, а можна я до тебе завтра приїду

І ми на кухні не одну годину

Собі на різні теми посидим?

Я, може, трохи пізно став її розуміти

І не часто дарував на день народження квіти

І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив

Але тепер, коли вона мене обіймає

І разом із татком шось про внучку питає

Я з радості плачу, шо маю живих батьків

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Мам, а можна я до тебе завтра приїду

І ми на кухні не одну годину

Собі на різні теми посидим?

Я дякую тобі за то, шо я вмію

І я дякую тобі за то, шо я розумію

Ті речі, які не пояснюють навіть в книжках

Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель

І я тоже десь поряд буду завжди бродити

Шоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Мам, а можна я до тебе завтра приїду

І ми на кухні не одну годину

Собі на різні теми посидим?

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Нижче читайте інші цитати Скрябіна, у яких він згадував свою маму:

Я побачився з мамою і татом. Вони виглядали в той момент так красиво, як ніколи. Можливо я скучив за ними, і нарешті побачив то, чого раніше не помічав. Наприклад то, що в мами з’явилися нові зморшки біля очей, а в тата нові сиві пасма щетини на бороді.

***

Мій дім — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.

***

Коли маю концерти у Львові, одразу прибігаю до мами з татом в Брюховичі. Півдня, проведений в них у хаті, – це подих чогось сентиментального. Там я маленький хлопчик, мама голубці носить… Це кайф.

***

Ти ростеш, дорослішаєш, перестаєш мамі дзвонити… А потім стаєш старшим і розумієш, що був дурним.

Померла мама Кузьми Скрябіна: коротко