Ольгу Кузьменко поховають біля сина. Похорон відбудеться 26 вересня о 14:30 у храмі Різдва Пресвятої Богородиці (смт. Брюховичі). 24 канал зібрав добірку архівних фото Скрябіна про маму та його цитати.
Цікаво Тепер вони з Кузьмою разом: яким був життєвий шлях Ольги Кузьменко
Раніше співачка Руслана, яка дружила з Андрієм, зізналася, що він обожнював слово "мама". Саме тому з'явилась легендарна пісня "Мам".
Андрій був людиною, яка повністю належала своїй мамі,
– пояснила артистка.
Відомо, що за кілька годин до аварії Андрій Кузьменко виступав у Кривому Розі. Тоді зі сцени артист переказував вітання мамі.
Після смерті сина Ольга Михайлівна "рятувалася" прослуховуванням його дисків. Вона розповідала, що півдня могла слухати один і той самий альбом Кузьми. Жінка пережила сина на 8 років.
Спільні фото Скрябіна з мамою
Скрябін з мамою / Фото lifestylemedia.biz
Скрябін з мамою / Фото Ірини Білик
Скрябін з мамою / Фото з сімейного архіву
Скрябін з мамою / Фото з сімейного архіву
Скрябін з мамою / Фото з фейсбуку гурту "Скрябін"
Скрябін з мамою / Фото з фейсбуку гурту "Скрябін"
Цитати Кузьми про маму
Чи не найбільше описує любов Скрябіна до мами його пісня "Мам". У ній Кузьма оспівує прив'язаність до батьків і виражає теплі почуття до матері. Андрій просить, щоб діти їздили частіше до своїх батьків, допоки ті ще живі.
Текст пісні Кузьми Скрябіна "Мам":
Я завжди мріяв написати пісню про маму
Але різні поети всі слова вже сказали
І я не хотів повторити когось із них
Я біля своїй мами буду завжди маленьким
І, як тільки покличе, прибіжу скоренько
Тому я їй і написав ці слова як міг
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Мам, а можна я до тебе завтра приїду
І ми на кухні не одну годину
Собі на різні теми посидим?
Я, може, трохи пізно став її розуміти
І не часто дарував на день народження квіти
І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив
Але тепер, коли вона мене обіймає
І разом із татком шось про внучку питає
Я з радості плачу, шо маю живих батьків
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Мам, а можна я до тебе завтра приїду
І ми на кухні не одну годину
Собі на різні теми посидим?
Я дякую тобі за то, шо я вмію
І я дякую тобі за то, шо я розумію
Ті речі, які не пояснюють навіть в книжках
Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель
І я тоже десь поряд буду завжди бродити
Шоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Мам, а можна я до тебе завтра приїду
І ми на кухні не одну годину
Собі на різні теми посидим?
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Нижче читайте інші цитати Скрябіна, у яких він згадував свою маму:
Я побачився з мамою і татом. Вони виглядали в той момент так красиво, як ніколи. Можливо я скучив за ними, і нарешті побачив то, чого раніше не помічав. Наприклад то, що в мами з’явилися нові зморшки біля очей, а в тата нові сиві пасма щетини на бороді.
***
Мій дім — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.
***
Коли маю концерти у Львові, одразу прибігаю до мами з татом в Брюховичі. Півдня, проведений в них у хаті, – це подих чогось сентиментального. Там я маленький хлопчик, мама голубці носить… Це кайф.
***
Ти ростеш, дорослішаєш, перестаєш мамі дзвонити… А потім стаєш старшим і розумієш, що був дурним.
Померла мама Кузьми Скрябіна: коротко
- 23 вересня пішла з життя мама лідера гурту "Скрябін" Андрія "Кузьми" Кузьменка – Ольга Михайлівна Кузьменко. Жінка померла у Брюховичах Львівської області, їй було 76 років. Причина смерті невідома.
- Після загибелі сина Ольга Михайлівна написала 3 книги: "Моя дорога птаха", "Група "Скрябін" та друзі по сцені", "Колискова для Андрійка".
- Ольга Михайлівна пережила сина на вісім років. 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув у моторошній ДТП. Його позашляховик зіштовхнувся з молоковозом на трасі "Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя". Йому було 46 років.