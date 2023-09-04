Тереза Балашова (справжнє ім'я співачки) народила другу доньку. Імені свого чоловіка СолоХа не розкриває.
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Радісною новиною з шанувальниками співачка поділилася в інстаграмі. Вона опублікувала першу світлину з немовлям – показала ручку дитини з браслетом з пологового будинку.
СолоХа стала мамою / Фото з її інстаграму
"Хвала тобі, великий Боже! Дякую тобі за доню", – написала СолоХа.
Шанувальники зірки дуже зраділи цій новині. У коментарях вони привітали співачку з народженням доньки:
- "Нехай щастить тобі, крихітко. Наші найщиріші вітання! Обіймаємо".
- "Вітаю з народженням донечки! Щастя та здоров'я вам!"
- "Боже, яке щастя! Я вас вітаю, пані Солоха, міцного здоровʼя вам в малечі".
- "Щирі вітання з народженням донечки. Щасливої долі та мирного неба".
- "Це неймовірно гарна новина. Нехай донечка росте здоров'ю та щасливою".
- "Вітаю з поповненням в родині".
Також СолоХа поділилася, як годує новонароджену донечку. Зірка зауважила, що підтримує грудне вигодовування для малюка.
В інстаграм-сторіс співачка показала ще одне фото з малечею. Помітно, що зірка досі в пологовому будинку. Її донька спала в ліжечку поруч.
СолоХа стала мамою / Фото з її інстаграму
Цікаво, що за кілька годин до пологів співачка показувала у своїх соцмережах, як на дев'ятому місяці вагітності грає в теніс зі старшою донькою.
Що відомо про співачку СолоХу: коротко
- Раніше вона була відома як співачка Тереза Франк. Почала свою кар’єру дівчина у 2010-х роках. Тоді вона стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон".
- До 2015 року виступала під псевдонімом Тереза Франк. Була підопічною українського продюсера Володимира Бебешка. Після припинення співпраці з ним СолоХа продовжила музичну кар'єру сама.
- Співачка приховує своє особисте життя. Нинішній обранець зірки працює у правоохоронній структурі. Вони разом вже 2 роки, але СолоХа не стала називати імені чоловіка.
- Також співачка має старшу донечку Аріану від першого шлюбу. Раніше артистка розповідала, що ініціаторкою розлучення стала вона.