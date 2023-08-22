Окрім цього, виконавець повідомив ім'я дитини. З'ясувалось, що Наві став татом сина, якого вони з дружиною назвали Дарій.
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Ivan NAVI вперше став батьком
Молодий тато зауважив, що первісток народився з вагою 3850 кг.
Сяркевич Дарій Іванович. Люблю тебе, сину,
– лаконічно написав під публікацією артист.
Окрім цього, Іван поширив перше фото з сином. На знімку видно, як виконавець мило тримає ніжки дитини.
Реакція мережі
Фани були дуже здивовані, про що і написали під дописом. Водночас вони привітали молодого батька та написали йому багато приємних слів:
- "Вітаю, друже";
- "Клас. Козак! Щиро вітаю";
- "Вітаю. Всі в приємному і в неочікуваному шоці";
- "Вітаю, Ваня! Це велике щастя! Здоров'я та любові вам! Обіймаю";
- "Клас. Вітання";
- "Я в шоці! Вітаю. Здоров'я і життя під мирним українським небом".
Окрім цього, до привітань долучилася Даша Квіткова: "Вітаю. Нехай буде найздоровішим хлопчиком! Мамі легкого відновлення і сил".