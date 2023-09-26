Женщина во второй раз стала мамой 17 сентября. Она родила девочку Селин. Кроме того, звездная мамочка поделилась с поклонниками первыми фото дочери.
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Валерия Гузема во второй раз стала мамой
Дизайнер опубликовала фотографии, на которых зафиксировала части тела новорожденного ребенка. В частности, на фото можно увидеть ушко девочки и ее крошечные ножки.
К тому же Валерия выставила фото, на котором видно, как ее встретили из роддома. Вся комната была украшена белыми, розовыми и серебряными шариками.
Селин. 17.09.23. Сделано в любви и для любви,
– отметила под фото звездная мамочка.
Реакция сети
В комментариях под публикацией дизайнера уже успели поздравить поклонники и украинские знаменитости.
- Анита Луценко: "Поздравляю";
- Джамала: "Приветствую. Здоровье крепкого";
- Екатерина Сильченко: "Мама, я вас поздравляю";
- Светлана Тарабарова: "Поздравляем от всего сердца";
- Алла Костромичева: "Какое счастье! Поздравляем всей семьей".
Украинские звезды, которые недавно стали родителями
- Певица СолоХа во второй раз стала мамой. 3 сентября артистка сообщила, что родила девочку.
- 22 августа Ivan NAVI впервые стал папой сына, которого они с женой окрестили Дарий. Популярная блоггерша Таня Парфильева также в этот день порадовала поклонников новостью о рождении ребенка. Она стала мамой сына, которого молодые родители назвали Александром.
- Финалист первого сезона "Холостячки" Алексей Тригубенко стал отцом первенца. У него родился сын, которого назвали Марком.
- В июле солистка группы ONUKA родила девочку, которую вместе с мужем назвала Лина. Звезда также воспитывает трехлетнего сына Александра.