Женщина во второй раз стала мамой 17 сентября. Она родила девочку Селин. Кроме того, звездная мамочка поделилась с поклонниками первыми фото дочери.

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Валерия Гузема во второй раз стала мамой

Дизайнер опубликовала фотографии, на которых зафиксировала части тела новорожденного ребенка. В частности, на фото можно увидеть ушко девочки и ее крошечные ножки.

К тому же Валерия выставила фото, на котором видно, как ее встретили из роддома. Вся комната была украшена белыми, розовыми и серебряными шариками.

Селин. 17.09.23. Сделано в любви и для любви,

– отметила под фото звездная мамочка.

Реакция сети

В комментариях под публикацией дизайнера уже успели поздравить поклонники и украинские знаменитости.

Анита Луценко: "Поздравляю";

Джамала: "Приветствую. Здоровье крепкого";

Екатерина Сильченко: "Мама, я вас поздравляю";

Светлана Тарабарова: "Поздравляем от всего сердца";

Алла Костромичева: "Какое счастье! Поздравляем всей семьей".

Первенца Валерия родила в июле 2021 года. Малыша назвали Тимуром в честь отца.

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