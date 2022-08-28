Валерій Меладзе лицемірно розважав російську публіку на концерті в москві

російський співак Валерій Меладзе одним з перших засудив вторгнення в Україну, але швидко "перевзувся". Вже вкотре його помітили на концерті в росії.

Валерій Меладзе засвітився в росії через пів року кривавої війни. Після заяв з проханням припинити війну, артист виступає в москві та розважає тамошню публіку, повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Меладзе знову засвітився в росії

У мережі почали поширювати відео з концерту Валерія Меладзе у москві. Вочевидь, співак знову повернуся до росії, а, можливо, й зовсім перебрався до країни-терористки, аби продовжувати заробляти рублі.

В одному із столичних закладів артист співав свій трек "Красиво" і разом з бек-вокалісткою виконав пісню "Океан и три реки", з якою раніше виступав із гуртом "ВІА Гра".

Антивоєнні заяви Валерія Меладзе

Валерій Меладзе був одним з перших відомих росіян, які намагались виступати проти війни. Ще 24 лютого в інстаграм-профілі він опублікував відео, в якому благав "припинити воєнні дії й сісти за стіл переговорів", бо "люди не повинні гинути, це потрібно припинити".

В росії за такі заяви його швидко прибрали з афіш. 8 березня він мав виступати в селищі Барвиха, але його концерт скасували, а сам захід перенесли на рік вперед.

До того ж Валерій Меладзе був одним з тих, хто начебто опинився у списку заборонених артистів. Йому та низці інших знаменитостей заборонили давати концерти в росії. Та, вочевидь, ні цей список, ні заборони, ні терористичні дії країни не бентежать і не зупиняють зірку, що лише доводить, що його слова нічого не варті.