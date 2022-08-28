Валерий Меладзе засветился в России спустя полгода кровавой войны. После заявлений с просьбой прекратить войну, артист выступает в Москве и развлекает тамошнюю публику, сообщают российские телеграмм-каналы, сообщает 24 канал.

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Меладзе снова засветился в россии

В сети начали распространять видео с концерта Валерия Меладзе в Москве. Очевидно, певец снова вернусь в Россию, а, возможно, и вовсе перебрался в страну-террористку, чтобы продолжать зарабатывать рубли.

В одном из столичных заведений артист пел свой трек "Красиво" и вместе с бэк-вокалисткой исполнил песню "Океан и три реки", с которой раньше выступал с группой "ВИА Гра".

Добавим, что это не первый раз Валерия Меладзе замечают в ооссии. Еще в апреле артист развлекал петербургскую публику на корпоративе.

Антивоенные заявления Валерия Меладзе