Валерій Меладзе засвітився в росії через пів року кривавої війни. Після заяв з проханням припинити війну, артист виступає в москві та розважає тамошню публіку, повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Меладзе знову засвітився в росії

У мережі почали поширювати відео з концерту Валерія Меладзе у москві. Вочевидь, співак знову повернуся до росії, а, можливо, й зовсім перебрався до країни-терористки, аби продовжувати заробляти рублі.

В одному із столичних закладів артист співав свій трек "Красиво" і разом з бек-вокалісткою виконав пісню "Океан и три реки", з якою раніше виступав із гуртом "ВІА Гра".

Додамо, що це не вперше Валерія Меладзе помічають в росії. Ще у квітні артист розважав петербурзьку публіку на корпоративі.

Антивоєнні заяви Валерія Меладзе