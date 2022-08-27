Ба більше, у Парижі, Празі та Берліні "Майстер і Маргарита" прозвучить російською мовою з українськими акторами. Тож не дивно, що мережа вибухнула обуренням, але Ольга Сумська знайшла пояснення і цьому.

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Як Сумська відреагувала на критику

Перед тим, як писати про мою, мовляв, співпрацю з російським режисером Валерієм Беляковичем, будь-ласка, зазирніть хоча б до гуглу й дізнайтесь, що Валерій відійшов у засвіти 2016 року. Я до речі, навіть не знайома з цим режисером,

– відповіла Ольга Сумська.

Вона розповіла, що виставу "Майстер і Маргарита" Белякович поставив ще 2003 року, а репетирувала її вона не в Москві, а по відео. До того ж прем'єра відбулася в українській Ялті.

Російську мову вистави Ольга Сумська пояснила тим, що зіграти в ній запросили латвійського актора Івара Калниньша, який не знає української, але вже пообіцяв вивчити. Крім того, за словами зірки, мовою оригіналу гратимуть через людей у Європі, які хочуть відвідати виставу, але не розуміють української.

Ми домовилися одразу про відсотки від зборів на потреби ЗСУ. Саме цей меседж сьогодні в пріоритеті для всіх нас. От нарешті випала ця можливість для нашої трупи,

– додала Ольга Сумська.

Наостанок вона ще й виправдала автора "Майстра і Маргарити" – російського драматурга Михайла Булгакова, який народився в Києві, "критикував радянські часи і їх потворних вождів".