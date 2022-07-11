"Ночує на цвинтарі": чому Валерій Харчишин відчував провину перед братом, який на фронті

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про хвилювання за брата, який захищає Україну. Він поділився, як мав відчуття провини.

Рідні музиканта Валерія Харчишина захищають Україну, поки сам артист збирає кошти на благодійних концертах і воює на інформаційному фронті. Днями лідер гурту "Друга Ріка" розповів про брата в ЗСУ у телемарафоні.

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Валерій Харчишин про брата, який служить

Музикант розповів, що впевнений, що його брат повернеться додому живим.

"Я коли побачив його роту – я зрозумів, чому набирають таких карасів. Карась – це люди з села, яких кинь у болото, дай цигарки, і вони виживуть. Ось він із таких хлопців. Я розумію, що він виживе, і впевнений у цьому. Але хвилююся тоді, коли він не виходить на зв'язок тиждень-два", – зізнався Валерій Харчишин.

Артист додав, що якось брат не виходив на зв'язок два тижні. Потім він зателефонував сам і розповів, як їм доводиться ночувати на цвинтарі через фосфорні бомби, якими їх закидують росіяни.

Був випадок, коли він не був на зв'язку два тижні. Я серйозно перехвилювався, почав шукати через своїх знайомих, через високопосадовців і раптово він сам зателефонував. Він дуже довго матюкався, а потім розповів, що як зайці бігають полем, а їх фігачать фосфором, і ночують вони взагалі на цвинтарі,

– поділився Валерій.

Через цей випадок Харчишин відчув провину перед братом, адже в той період він був за кордоном: "Це було дуже важко, а я саме був закордоном, коли ми збирали для нього на амуніцію. Блін, як це мені звідси перенестися в Україну, відчуття провини, бо він ночує на цвинтарі, а я вчора сидів пив пиво".

Рідні Харчишина воюють на фронті