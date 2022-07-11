Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав нове інтерв'ю, яке транслювали на національному телемарафоні. У ньому він згадав про Олега Винника, який зник з інформаційного простору, повідомляє 24 канал.

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Валерій Харчишин про Олега Винника

Музикант поділився, що його зірковий колега, можливо, сподівається на те, що після війни його фани забудуть, що той не проводив благодійні концерти й недостатньо говорив про події в Україні.

Я не знаю, де перебуває Олег Винник. Сподіваюся, що він живий та здоровий, але дивно. Мабуть, є окрема група виконавців, які думають, що все повернеться. Вони сподіваються і моляться, щоб українці мали коротку пам'ять. Це наша національна трагедія. "Війни нема, все клас", – висловився Валерій Харчишин.

Також лідер рок-гурту нагадав, що репертуар Олега Винника більшою мірою складався з російськомовних пісень. Можливо, він не хоче з ними прощатися.

"Ті люди, які прикипіли душею й серцем до цього, їм важко викорінювати москаля. Музиканти хоч певною частиною повії, маю на увазі, що вони продають, те що роблять. Але є сентиментальні, підстаркуваті, які не можуть викоренити все це".

Що робив Олег Винник під час війни