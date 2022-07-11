Родные музыканта Валерия Харчишина защищают Украину, пока сам артист собирает деньги на благотворительных концертах и воюет на информационном фронте. На днях лидер группы "Друга Ріка" рассказал о брате в ВСУ в телемарафоне.
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Валерий Харчишин о служащем брате
Музыкант рассказал, что уверен, что его брат вернется домой живым.
"Я когда увидел его роту – я понял, почему набирают таких карасей. Карась – это люди из села, которых брось в болото, дай сигареты, и они выживут. Вот он из таких ребят. Я понимаю, что он выживет, и уверен в этому. Но волнуюсь тогда, когда он не выходит на связь неделю-две", – признался Валерий Харчишин.
Артист добавил, что однажды брат не выходил на связь две недели. Затем он позвонил сам и рассказал, как им приходится ночевать на кладбище из-за фосфорных бомб, которыми их забрасывают россияне.
Был случай, когда он не был на связи две недели. Я серьезно переволновался, начал искать через своих знакомых, через чиновников и внезапно он сам позвонил. Он очень долго матерился, а потом рассказал, что как зайцы бегают по полю, а их фигачат фосфором, и ночуют они вообще на кладбище,
– поделился Валерий.
Из-за этого случая Харчишин почувствовал вину перед братом, ведь в тот период он был за границей: "Это было очень тяжело, а я именно был заграницей, когда мы собирали для него на амуницию. Блин, как это мне отсюда перенестись в Украину, чувство вины, потому что он ночует на кладбище, а я вчера сидел пил пиво".
Родные Харчишина воюют на фронте
- Кроме брата, в тероборону записался и сын Валерия Харчишина. Он со звездным отцом решил, что кто-то один из них пойдет воевать, и музыкант настоял, чтобы сын позаботился о братьях и о себе. Дмитрий привез младших братьев в безопасное место, но не послушал папу и пошел в территориальную оборону Житомира.
- 25-летний Дмитрий однажды даже поссорился с отцом. После боев на севере страны он оказался в штабе и подумал, что за него "договорился" отец. Но после разговоров Валерий Харчишин заверил, что даже его командование не знает.