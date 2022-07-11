Рідні музиканта Валерія Харчишина захищають Україну, поки сам артист збирає кошти на благодійних концертах і воює на інформаційному фронті. Днями лідер гурту "Друга Ріка" розповів про брата в ЗСУ у телемарафоні.

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Валерій Харчишин про брата, який служить

Музикант розповів, що впевнений, що його брат повернеться додому живим.

"Я коли побачив його роту – я зрозумів, чому набирають таких карасів. Карась – це люди з села, яких кинь у болото, дай цигарки, і вони виживуть. Ось він із таких хлопців. Я розумію, що він виживе, і впевнений у цьому. Але хвилююся тоді, коли він не виходить на зв'язок тиждень-два", – зізнався Валерій Харчишин.

Артист додав, що якось брат не виходив на зв'язок два тижні. Потім він зателефонував сам і розповів, як їм доводиться ночувати на цвинтарі через фосфорні бомби, якими їх закидують росіяни.

Був випадок, коли він не був на зв'язку два тижні. Я серйозно перехвилювався, почав шукати через своїх знайомих, через високопосадовців і раптово він сам зателефонував. Він дуже довго матюкався, а потім розповів, що як зайці бігають полем, а їх фігачать фосфором, і ночують вони взагалі на цвинтарі,

– поділився Валерій.

Через цей випадок Харчишин відчув провину перед братом, адже в той період він був за кордоном: "Це було дуже важко, а я саме був закордоном, коли ми збирали для нього на амуніцію. Блін, як це мені звідси перенестися в Україну, відчуття провини, бо він ночує на цвинтарі, а я вчора сидів пив пиво".

Рідні Харчишина воюють на фронті