Будемо всіх вбивати, — Валерій Харчишин розповів про стосунки з рідними, що живуть в Росії

Лідер рок-гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про своїх родичів з Росії. Артист засуджує їхню позицію, тому після 24 лютого 2022 року не спілкується з ними.

Зокрема, він розповів, що його двоюрідна сестра закликає маму вимкнути українське телебачення, бо там нібито показують фейки. При цьому її рідний брат зараз воює на фронті. Він також поділився, що його родичі люблять Україну і навіть раніше кожного літа приїжджали до бабусі в село. Однак, за словами виконавця, сприймають це як щось несерйозне.

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Валерій Харчишин не спілкується з родичами з Росії

Як виявилось, двоюрідна сестра артиста – українка, а переїхала в Росію за часів СРСР. Втім, вирішила не повертатися назад, відтак там у неї вже народилися діти. За словами Валерія, вони всі цілком добре знають українську, навіть спілкуються нею вдома. Втім, не вірять, що в Україні справді йде війна. Артист спілкувався зі своїм племінником 24 лютого 2022 року. Показував наслідки від прильотів російських ракет, втім, це не давало ніякого результату.

Вони інфіковані пропагандою, і що я б не говорив, що я б не показував, не вірять,

– зауважив виконавець.

У телефонній розмові зі своїм племінником артист не зміг стримати емоцій: "Ідіть ви н*хуй москалі, в мене родичів більше немає. Немає жодного хорошого росіянина, і ми вас будемо всіх вбивати". Він пояснив, що заблокував його й не підтримує зараз зв'язок.

Інтерв'ю Валерія Харчишина: дивіться відео онлайн

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