Український телеведучий поділився, своєю думкою про людей, які продовжують жити в країні-терористці та мають російський паспорт. Олексій Суханов переконаний, що вони також причетні до геноциду і вбивств в Україні.
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Олексій Суханов про батьків
Суханов перестав спілкуватися зі своїми рідними та близькими, які живуть в Росії. Йому було важко прийняти таке рішення, проте не міг зробити інакше. Для ведучого це принципова позиція.
Ти знаєш, бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість,
– сказав чоловік.
Телеведучий додав: "Для мене не існує компромісу. Кожен, у кого зараз є російський паспорт, причетний до геноциду і вбивств в Україні. Я не хочу про це мовчати. Окрім цього, Олексій Суханов сказав, що вдячний своїм батькам за те, що ті дали йому життя й саме завдяки їм він зрозумів, що "Росія – країна-терористка, з якою потрібно розібратися".
До слова, після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, ведучий, який народився в російському місті Іваново, переїхав до Україну.
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