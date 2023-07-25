Зокрема, він розповів, що його двоюрідна сестра закликає маму вимкнути українське телебачення, бо там нібито показують фейки. При цьому її рідний брат зараз воює на фронті. Він також поділився, що його родичі люблять Україну і навіть раніше кожного літа приїжджали до бабусі в село. Однак, за словами виконавця, сприймають це як щось несерйозне.
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Валерій Харчишин не спілкується з родичами з Росії
Як виявилось, двоюрідна сестра артиста – українка, а переїхала в Росію за часів СРСР. Втім, вирішила не повертатися назад, відтак там у неї вже народилися діти. За словами Валерія, вони всі цілком добре знають українську, навіть спілкуються нею вдома. Втім, не вірять, що в Україні справді йде війна. Артист спілкувався зі своїм племінником 24 лютого 2022 року. Показував наслідки від прильотів російських ракет, втім, це не давало ніякого результату.
Вони інфіковані пропагандою, і що я б не говорив, що я б не показував, не вірять,
– зауважив виконавець.
У телефонній розмові зі своїм племінником артист не зміг стримати емоцій: "Ідіть ви н*хуй москалі, в мене родичів більше немає. Немає жодного хорошого росіянина, і ми вас будемо всіх вбивати". Він пояснив, що заблокував його й не підтримує зараз зв'язок.
Інтерв'ю Валерія Харчишина: дивіться відео онлайн
Українські знаменитості, які обірвали зв'язок з рідними з Росії
- Олексій Суханов розповів, що перестав спілкуватися зі своїми рідними, які живуть в Росії. Йому було важко прийняти таке рішення, проте він не міг зробити інакше. Для ведучого це принципова позиція, з огляду на російську агресію в Україні.
- Іван Дорн також не підтримує зв'язок з рідними з Башкирії. За понад два місяці війни вони жодного разу не зателефонували йому, тож він "поставив хрест майже на всіх людях у Росії".
- Ведучий Григорій Решетник переконаний, що достукатися до росіян не вдасться, адже їх зомбували роками. Відтак він відрікся від хрещеної з Росії, яка зателефонувала його мамі зі словами: "Вам так і треба".
- Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко зізнається, що двоюрідні брати і сестри припинили для неї існувати в перші два-три дні війни.