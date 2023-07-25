В частности, он рассказал, что его двоюродная сестра призывает свою маму выключить украинское телевидение, потому что там показывают фейки. При этом ее родной брат сейчас воюет на фронте. Он также поделился, что его родственники любят Украину и даже раньше каждым летом приезжали к бабушке в деревню. Однако, по словам исполнителя, воспринимают это как нечто несерьезное.

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Валерий Харчишин не общается с родственниками из России

Как оказалось, двоюродная сестра артиста – украинка, а переехала в Россию она при СССР. Решила не возвращаться назад, и там у нее уже родились дети. По словам Валерия, они все хорошо знают украинский, даже общаются им дома. Но не верят, что в Украине действительно идет война. Артист общался со своим племянником 24 февраля 2022 года. Показывал последствия прилетов российских ракет, это не давало никакого результата.

Они инфицированы пропагандой, и что я бы не говорил, что я бы не показывал, не верят,

– заметил исполнитель.

В телефонном разговоре со своим племянником артист не смог сдержать эмоций: "Идите вы н*хуй москали, у меня родственников больше нет. Нет ни одного хорошего россиянина, и мы вас будем всех убивать". Он объяснил, что заблокировал его и не поддерживает сейчас связь.

Интервью Валерия Харчишина: смотрите видео онлайн

Украинские знаменитости, оборвавшие связь с родными из России