Його хотілося обійняти і не пускати нікуди, – Валерій Харчишин про сина в ЗСУ та зустріч з ним
Джерело:"Люкс ФМ"
Син і брат лідера гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина перебувають на службі в ЗСУ. Артист переживає за рідних, розуміє, що це війна і може статися будь-що. Валерій не приховує, що, коли зустрівся з сином, то хотілося обійняти його і не відпускати нікуди.
Зірковий тато відмовляв 25-річного Дмитра йти на війну. Валерій пригадав, як з перших днів дуже переживав за нього, оскільки той завжди був пацифістом, мало розбирався у військовій справі.
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Валерій Харчишин про сина в ЗСУ
Зараз Дмитро служить на Півночі України. Спочатку він був у теробороні, а зараз служить в ЗСУ. Валерій поділився, що він став чоловіком, справжнім воїном. Однак хвилювання нікуди не зникають, оскільки війна триває: "Коли він сказав, що піде, я не злякався, мені стало сумно. Я уявив, що може статися будь-що. Ніхто не знає, наскільки ця війна".
Коли я вперше до нього приїхав, вийшов до мене такий ботан в окулярах, він їх все життя носить. Його хотілося обійняти й не пускати нікуди. Думаю: "Що він тут робить, для чого він тут? Є кремезні пацани, які просилися, але їм не вистачило зброї. А мого малого забрали – пішов і його одразу взяли". Зрозуміло, що я його не відмовляв. Це дуже мужній крок. Особливо для нього,
– поділився артист.
Двоюрідний брат Харчишина також служить зараз. Валерій переживає, оскільки розуміє, що може статися все що завгодно. Музикант, як і всі українці, боїться за життя рідних.
Інтерв'ю Валерія Харчишина: дивіться відео онлайн
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