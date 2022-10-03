Репер Олександр Ярмак від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні та закликає до боротьби.

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YARMAK звернувся до українців

Артист закликав прихильників набратися сил, терпіння, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, донатити на ЗСУ та платити податки. Адже саме за податки держава функціонує і купує важке озброєння, яке допомагає нашим захисникам звільняти українські землі від російських загарбників.

Попереду найтяжча фаза війни. Передсмертна агонія імперії буде дуже кривавою та безжальною. Ми точно переможемо, але від самовіддачі кожного з нас залежить, якою ціною досягнемо цієї перемоги. Скажена потвора зажалася, тепер потрібно грамотно її розбивати. Для цього потрібна енергія кожного,

– підкреслив репер.

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