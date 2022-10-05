Звездный папа отговаривал 25-летнего Дмитрия идти на войну. Валерий вспомнил, как с первых дней очень переживал за него, поскольку он всегда был пацифистом, мало разбирался в военном деле.

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Валерий Харчишин о сыне в ВСУ

Сейчас Дмитрий служит на Севере Украины. Сначала он находился в терробороне, а сейчас служит в ВСУ. Валерий поделился, что он стал мужчиной, настоящим воином. Однако волнения никуда не исчезают, поскольку война продолжается: "Когда он сказал, что уйдет, я не испугался, мне стало грустно. Я представил, что может произойти что угодно. Никто не знает, насколько эта война".

Когда я впервые к нему приехал, вышел ко мне такой ботан в очках, он их всю жизнь носит. Его хотелось обнять и не пускать никуда. Думаю: "Что он здесь делает, для чего он здесь? Есть крепкие пацаны, которые просились, но им не хватило оружия. А моего малыша забрали – ушел и его сразу взяли". Понятно, что я его не отговаривал. Это очень мужественный шаг. Особенно для него,

– поделился артист.

Двоюродный брат Харчишина тоже служит сейчас. Валерий переживает, поскольку понимает, что может произойти все, что угодно. Музыкант, как и все украинцы, опасается за жизнь родных.

Интервью Валерия Харчишина: смотрите видео онлайн

Звезды в терробороне и ВСУ: важное