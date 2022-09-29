На початку війни Хливнюк був патрульним поліціянтом батальйону тактико-оперативного реагування у складі підрозділу "Софія" Управління патрульної поліції у місті Києві.
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Зараз Хливнюк є пілотом ударного дрона Punisher. Розвідка дає завдання лідеру "Бумбоксу", а саме встановлює цілі, які треба знешкодити. Нещодавно на передовій разом з Андрієм побував фотограф та режисер Стас Гуренко, який неодноразово знімав кліпи для "Бумбоксу".
День Андрія Хливнюка на передовій
Серію фото, які зробив Стас, опублікували на офіційній сторінці колективу в інстаграмі. Гуренко на своїх знімках показав один день з життя Андрія Хливнюка під час виконання бойових завдань. На світлинах артист зображений в окопі, з автоматом, в автомобілі. Також можна побачити й ударний дрон Punisher, яким керує музикант.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях під цим дописом прихильники "Бумбоксу" висловлюють своє захоплення та вдячність Андрієві за його роботу.
- "Мурашки по шкірі. Ви герої!"
- "Слава ЗСУ!"
- "Ех, хочеться, щоб це були просто фото".
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