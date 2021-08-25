У Вакарчука народився син: журналісти припустили, хто мама дитини

У фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука народився син, якого назвали Іваном. Журналісти з'ясували, що мамою дитини може бути продюсерка Radioaktive Film Євгенія Яцута.

Інформацію про народження сина у пресслужбі артиста підтвердили. Однак ім'я матері хлопчика вирішили залишити у секреті.

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Водночас видання з посиланням одразу на декілька джерел повідомляє, що первістка музиканту народила 39-річна продюсерка українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.

У травні 2021 року на одному з публічних кінозаходів жінку помітили вагітною. Крім того, нещодавно вона просила друзів з фейсбуку допомогти знайти 2 цілодобових нянь. Зазначимо, що у Євгенії є дочка Софія від першого шлюбу. Однак у проханні вона згадувала про 2 дітей.

Окрім цього, жінка опублікувала спогад з вінком на Івана Купала, загадково підписавши його: "Мій вінок таки доплив до призначення".

Наразі ні Вакарчук, ні Яцуна не дають жодних коментарів. Водночас пресслужба співака не спростовує інформацію щодо Євгенії, проте й не підтверджує її.

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