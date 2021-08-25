46-річний Святослав Вакарчук майстерно приховує особисте життя. Не дивно, що про його батьківство публіка дізналась лише через три місяці після народження сина. Можливо, лідер "Океану Ельзи" й далі тримав би в таємниці радісну звістку про поповнення, якби не чутки в пресі, які підтвердили представники його пресслужби.
Важливо Святослав Вакарчук вперше став батьком
Як йдеться в джерелі, первісток музиканта Іван Вакарчук народився наприкінці травня. Мамою малюка, якого назвали на честь покійного дідуся по батьковій лінії, є жінка на ім'я Євгенія.
Новоспеченій матусі 39 років, вона на 7 років молодша від Святослава Вакарчука. Євгенія працює в команді гурту "Океан Ельзи".
Варто нагадати, що Святославу Вакарчуку приписували роман з 23-річною Віталіною Мусієнко – експідопічною з проєкту "Голос країни", яку він взяв у концертний тур проєкту "Оранжерея". Тепер зрозуміло, чому інформацію про стосунки з молодою співачкою він називав "дурними чутками".