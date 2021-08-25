46-річний Святослав Вакарчук майстерно приховує особисте життя. Не дивно, що про його батьківство публіка дізналась лише через три місяці після народження сина. Можливо, лідер "Океану Ельзи" й далі тримав би в таємниці радісну звістку про поповнення, якби не чутки в пресі, які підтвердили представники його пресслужби.

Важливо Святослав Вакарчук вперше став батьком

Як йдеться в джерелі, первісток музиканта Іван Вакарчук народився наприкінці травня. Мамою малюка, якого назвали на честь покійного дідуся по батьковій лінії, є жінка на ім'я Євгенія.

Новоспеченій матусі 39 років, вона на 7 років молодша від Святослава Вакарчука. Євгенія працює в команді гурту "Океан Ельзи".

Примітно, що про розрив з коханою Лялею Фонарьовою Вакарчук оголосив лише після народження первістка. Відвертий допис з'явився на його фейсбук-сторінці 12 червня 2021 року, коли сину Івану було кілька тижнів.

Варто нагадати, що Святославу Вакарчуку приписували роман з 23-річною Віталіною Мусієнко – експідопічною з проєкту "Голос країни", яку він взяв у концертний тур проєкту "Оранжерея". Тепер зрозуміло, чому інформацію про стосунки з молодою співачкою він називав "дурними чутками".