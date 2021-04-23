Вперше після оголошення про вагітність Меган Маркл потрапила в об'єктив папараці. Її помітили в Лос-Анджелесі після того, як принц Гаррі повернувся до США, не дочекавшись дня народження бабусі Єлизавети ІІ.

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Колишня акторка прогулювалася вулицями міста у повсякденному образі. На ній були джинси з високою талією, які підтримують вагітний животик, чорна футболка, плащ кольору хакі та нюдові капці без підборів з гострим носком. Меган Маркл постала в чорній захисній масці, а довге волосся вкладати не стала.

На руках вона тримала сина Арчі, якому невдовзі виповниться два роки. Хлопчик був одягнений у стильне вбрання – сіру кофту, світлі джинси, білі кросівки на липучках, а на спині мав зелений рюкзак. Крім того, Меган Маркл несла дитячий ланч-бокс з принтом. Фото дивіться на сайті Page Six.

Нагадаємо, друга вагітність Меган Маркл завершилася викиднем. Вона втратила дитину в липні минулого року, тому зараз особливо уважна до свого здоров'я. Саме тому принц Гаррі прибув до Лондона на похорон дідуся Філіпа без дружини. Однак, схоже, Меган турбується про первістка Арчі більше, ніж про себе, адже досі не спускає його з рук.