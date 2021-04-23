Впервые после объявления о беременности Меган Маркл попала в объектив папарацци. Ее заметили в Лос-Анджелесе после того, как принц Гарри вернулся в США, не дождавшись дня рождения бабушки Елизаветы II.

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Бывшая актриса прогуливалась по улицам города в повседневном образе. На ней были джинсы с высокой талией, которые поддерживают беременный животик, черная футболка, плащ цвета хаки и нюдовые тапочки без каблука с острым носком. Меган Маркл появилась в черной защитной маске, а длинные волосы укладывать не стала.

На руках она держала сына Арчи, которому скоро исполнится два года. Мальчик был одет в стильный наряд – серую кофту, светлые джинсы, белые кроссовки на липучках, а на спине был зеленый рюкзак. Кроме того, Меган Маркл несла детский ланч-бокс с принтом. Фото смотрите на сайте Page Six.

Напомним, вторая беременность Меган Маркл завершилась выкидышем. Она потеряла ребенка в июле прошлого года, поэтому сейчас особенно внимательна к своему здоровью. Именно поэтому принц Гарри прибыл в Лондон на похороны дедушки Филиппа без жены. Однако, похоже, Меган беспокоится о первенце Арчи больше, чем о себе, ведь до сих пор не спускает его с рук.