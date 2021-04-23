Авторкою зворушливого кадру стала сама Кейт Міддлтон, яка давно захоплюється фотографією. Вона зазнімкувала принца Луї на початку цього тижня, коли він вперше після весняних канікул вирушив до дитсадка.

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Хлопчик зображений у темно-синьому джемпері, смугастій сорочці, коротких шортах і кросівках. На плечах у нього невеликий рюкзак. Герцогиня Кембриджська сфотографувала сина на велосипеді, з яким він, схоже, не розлучається. На фото Луї радісний та усміхнений.

"Завтра три! Герцогиня та герцог Кембриджські з задоволенням діляться новим зображенням принца Луї", – йдеться в публікації.

Востаннє публіка бачила наймолодшого нащадка Кейт Міддлтон і принца Вільяма в грудні минулого року, коли подружжя разом з дітьми відвідало спектакль у лондонському театрі Палладіум. За останні місяці принц Луї помітно виріс і, як стверджують користувачі інстаграму, став схожий на старшого брата принца Джорджа.

Додамо, раніше інсайдери розповідали, що на Пасху Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми "відірвалися на повну". На великодніх вихідних вони влаштували полювання за великодніми яйцями та прикрашали великий шоколадний торт, який приготувала Кейт. На весняних канікулах сім'я насолоджувалася велосипедними прогулянками, грала в теніс, а Джордж і Шарлотта брали уроки верхової їзди.