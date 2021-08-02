Вагітна принцеса Беатріс з'явилась на світському заході: розкішний вихід у чорній сукні

Уже восени принцеса Беатріс вперше стане мамою. Якщо на початку вагітності вона ретельно уникала папараці, то на останніх місяцях – радо з'являється на публіці. Днями онука Єлизавети ІІ відвідала захід, присвячений жінкам.

Організаторкою зустрічі, яка присвячена розширенню прав і можливостей жінок, стала подруга принцеси Беатріс. Відтак королівська персона не змогла проігнорувати подію. ЛаПорше зробила миле фото з вагітною онукою Її Величності та зізналась, що вони дуже близькі.

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"Вона у своїй офіційній ролі принцеси. Ви всі можете знати її як принцесу Беатріс Йоркську з британської королівської родини. Але для мене вона залишається дівчиною, на ім'я Беа", – зворушливо написала організаторка світського заходу.

Образ вагітної принцеси Беатріс

Для публічної появи онука королеви Єлизавети ІІ обрала елегантний look. Вона одягла чорну сукню в крихітні білі зірочки, які скидалися на горох. Це вбрання від французького бренду Maje. Кокетливості йому додали прозорі рукави та плісирований низ.

Легка сукня чудово підкреслила вагітний животик принцеси Беатріс, який помітно збільшився з моменту її останнього виходу у світ. До слова, вона не приховує округлі форми за об'ємним одягом, демонструючи розкішні вбрання для вагітних.

Востаннє принцесу Беатріс бачили на початку липня. З чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці вона з'явилась на Вімблдонському турнірі з тенісу . Тоді майбутня матуся вийшла у світ у білій сукні в чорний горох.

Вагітна принцеса Беатріс на заході / Фото з твіттеру LaPorsche

Вагітна принцеса Беатріс на заході / Фото з твіттеру LaPorsche

Що відомо про першу вагітність принцеси Беатріс