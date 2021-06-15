Вагітна MamaRika назвала приблизну дату пологів

15 червня 2021 , 20:57
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Джерело:

інстаграм MamaRika

Відома українська артистка MamaRika очікує на появу первістка. Днями вона зізналась, що дитина має з'явитися на світ приблизно на початку серпня.

Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) вирішила не приховувати вагітність від прихильників. Навпаки, зірка часто ділиться новинами про свій особливий стан.

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MamaRika оголосила приблизну дату пологів

Артистка вирішила поспілкуватися з фоловерами в інстаграм-сторіз. Один з прихильників поцікавився, коли зірка стане мамою. MamaRika зізналась, що це має статися на початку серпня.

Якщо все піде за планом – початок серпня. Аж не віриться, що так мало часу залишилося,
– поділилась співачка.


MamaRika назвала дату пологів / Фото з інстаграм-сторіз

Також виконавиця відповіла на запитання стосовно того, як проходить її вагітність. MamaRika зізналась, що це непросто, однак вона намагається підходити до всього з гумором. "Інакше – можна з'їхати з глузду", – вважає зірка.


MamaRika про вагітність / Фото з інстаграм-сторіз

Вагітність MamaRika: що про це відомо

  • 26 травня знаменитість оголосила, що вона з чоловіком Сергієм Середою стануть батьками вперше. Вона опублікувала зворушливе фото з гумористом, де постала в обтислій бежевій сукні, що підкреслює животик.
  • Співачка розповідала, що вона та її чоловік 4 місяці "старались" зачати дитину. Вона не сподівалась, що все станеться так швидко. Та коли вже була при надії, але не знала про це, то думала, що у неї просто збився жіночий цикл.
  • Також MamaRika зізнавалась, що перші місяці вагітності пройшли дуже важко через токсикоз. Постійне погане самопочуття призводило до розпачу, та зірку підтримував коханий.
Автор: Марія Касій