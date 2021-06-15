Вагітна MamaRika назвала приблизну дату пологів

Відома українська артистка MamaRika очікує на появу первістка. Днями вона зізналась, що дитина має з'явитися на світ приблизно на початку серпня.
Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) вирішила не приховувати вагітність від прихильників. Навпаки, зірка часто ділиться новинами про свій особливий стан.
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MamaRika оголосила приблизну дату пологів
Артистка вирішила поспілкуватися з фоловерами в інстаграм-сторіз. Один з прихильників поцікавився, коли зірка стане мамою. MamaRika зізналась, що це має статися на початку серпня.
Якщо все піде за планом – початок серпня. Аж не віриться, що так мало часу залишилося,
– поділилась співачка.
MamaRika назвала дату пологів / Фото з інстаграм-сторіз
Також виконавиця відповіла на запитання стосовно того, як проходить її вагітність. MamaRika зізналась, що це непросто, однак вона намагається підходити до всього з гумором. "Інакше – можна з'їхати з глузду", – вважає зірка.
MamaRika про вагітність / Фото з інстаграм-сторіз
Вагітність MamaRika: що про це відомо
- 26 травня знаменитість оголосила, що вона з чоловіком Сергієм Середою стануть батьками вперше. Вона опублікувала зворушливе фото з гумористом, де постала в обтислій бежевій сукні, що підкреслює животик.
- Співачка розповідала, що вона та її чоловік 4 місяці "старались" зачати дитину. Вона не сподівалась, що все станеться так швидко. Та коли вже була при надії, але не знала про це, то думала, що у неї просто збився жіночий цикл.
- Також MamaRika зізнавалась, що перші місяці вагітності пройшли дуже важко через токсикоз. Постійне погане самопочуття призводило до розпачу, та зірку підтримував коханий.