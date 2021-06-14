Вагітна Катя Осадча в стильному костюмі прогулялася Києвом: чарівне фото

Телеведуча Катя Осадча у вихідний прогулялася красивими вуличками Києва. Для прогулянки вагітна зірка обрала комфортні одяг і взуття. Вона позувала на камеру в стильному костюмі вишневого кольору.

Катя Осадча в перерві між зйомками влаштувала прогулянку столицею. Вона обожнює Київ, тому насолоджується моментами, коли може ходити улюбленими місцями. Найяскравішими митями ведуча ділиться з прихильниками на особистій сторінці в інстаграмі.

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Яскравий look Каті Осадчої

Судячи з геолокації, новий знімок Осадча зробила на Володимирській гірці. Для прогулянки у похмурий літній день Катя обрала костюм вишневого кольору, що складався зі штанів і подовженої сорочки, під яку одягнула білу футболку. Таке вбрання зірка поєднала з білими кедами.

Серед аксесуарів look Осадчої довершила сумка неонового рожевого кольору та довгий ланцюжок. Волосся телеведуча зібрала в пучок ззаду, а на обличчя не наносила косметику. Зірка вкотре продемонструвала натуральну вроду, а також похизувалася бездоганною золотистою засмагою після відпочинку в сонячній Туреччині.



Катя Осадча на прогулянці Києвом / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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