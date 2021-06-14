Катя Осадчая в перерыве между съемками устроила прогулку по столице. Она обожает Киев, поэтому наслаждается моментами, когда может ходить по любимым местам. Самыми яркими мгновениями ведущая делится с поклонниками на личной странице в инстаграме.
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Яркий look Кати Осадчей
Судя по геолокации, новый снимок Осадчая сделала на Владимирской горке. Для прогулки в пасмурный летний день Катя выбрала костюм вишневого цвета, состоящий из брюк и удлиненной рубашки, под которую надела белую футболку. Такой наряд звезда соединила с белыми кедами.
Среди аксессуаров look Осадчей довершила сумка неонового розового цвета и длинная цепочка. Волосы певица собрала в пучок сзади, а на лицо не наносила косметику. Звезда в очередной раз продемонстрировала натуральную красоту, а также похвасталась безупречным золотистым загаром после отдыха в солнечной Турции.
Катя Осадчая на прогулке по Киеву / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Предыдущие аутфиты Кати Осадчей
- В Турции беременная звезда показала нежный летний образ в голубом платье, которое прекрасно подойдет для жарких дней.
- Ведущая позировала на берегу моря в белом гороховом платье, которое создала в коллаборации с модельером Андре Таном.
- Знаменитость с подругами отправилась на прогулку по вечернему Киеву. Она позировала на улицах столицы в малиновом костюме.