Катя Осадчая в перерыве между съемками устроила прогулку по столице. Она обожает Киев, поэтому наслаждается моментами, когда может ходить по любимым местам. Самыми яркими мгновениями ведущая делится с поклонниками на личной странице в инстаграме.

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Яркий look Кати Осадчей

Судя по геолокации, новый снимок Осадчая сделала на Владимирской горке. Для прогулки в пасмурный летний день Катя выбрала костюм вишневого цвета, состоящий из брюк и удлиненной рубашки, под которую надела белую футболку. Такой наряд звезда соединила с белыми кедами.

Среди аксессуаров look Осадчей довершила сумка неонового розового цвета и длинная цепочка. Волосы певица собрала в пучок сзади, а на лицо не наносила косметику. Звезда в очередной раз продемонстрировала натуральную красоту, а также похвасталась безупречным золотистым загаром после отдыха в солнечной Турции.



Катя Осадчая на прогулке по Киеву / Фото из инстаграма Кати Осадчей

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