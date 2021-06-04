Катя Осадча продовжує підкорювати публіку яскравими образами. Вона часто постає перед камерами у красивих аутфітах і показує бездоганний смак в одязі.

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Яскравий look Каті Осадчої

Ввечері зірка відправилася на зустріч з подругами. Вона позувала на одній з вулиць нічного Києва та зачарувала вродою

В інстаграм-сторіз Катя поширила фотографію, на якій позувала у костюмі малинового кольору, що складався з широких штанів і подовженого oversize піджака. Під піджак одягнула білу сорочку.

Такий look знаменитість поєднала з білими кросівками. Волосся Осадча зібрала у красиву зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. У руці телеведуча тримала букет ромашок і мило усміхалася в камеру.



Катя Осадча в малиновому костюмі / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої

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