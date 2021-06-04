Катя Осадча продовжує підкорювати публіку яскравими образами. Вона часто постає перед камерами у красивих аутфітах і показує бездоганний смак в одязі.
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Яскравий look Каті Осадчої
Ввечері зірка відправилася на зустріч з подругами. Вона позувала на одній з вулиць нічного Києва та зачарувала вродою
В інстаграм-сторіз Катя поширила фотографію, на якій позувала у костюмі малинового кольору, що складався з широких штанів і подовженого oversize піджака. Під піджак одягнула білу сорочку.
Такий look знаменитість поєднала з білими кросівками. Волосся Осадча зібрала у красиву зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. У руці телеведуча тримала букет ромашок і мило усміхалася в камеру.
Катя Осадча в малиновому костюмі / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої
Попередні образи Каті Осадчої
- Під час відрядження до Грузії Катерина позувала в довгій та асиметричній сукні кольору бордо з вишивкою.
- Ведуча відвідала конкурс краси Mrs. Ukraine International в атласній блакитній сукні з V-подібним вирізом та блискітками на бретелях й зоні декольте.
- Для прогулянки Києвом зірка обрала легку шовкову сорочку з оригінальним чорним принтом, прямі штани з різнобарвними смужками збоку та оверсайз-піджак.