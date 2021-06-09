Українська телеведуча Катя Осадча та Юрій Горбунов разом перебувають у відрядженні в Туреччині. Перед робочими зйомками зірка зробила кілька фото у красивій сукні, якими поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.
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Образ Каті Осадчої
Знаменитість позувала перед камерою на березі моря, усміхаючись променям сонця. Для літньої прогулянки вона обрала білу мінісукню з рюшами та воланами на рукавах з гороховим чорним принтом. Зазначимо, що це – вбрання з колекції Каті Осадчої з Андре Таном. Така сукня коштує 1999 гривень.
Телеведуча постала босоніж, насолоджуючись прохолодою води. Стильний повсякденний образ вона доповнила вдалими деталями – сонцезахисними окулярами, бежевим капелюхом, різнобарвними браслетами на руках та намистом на шиї.
Катя Осадча зібрала волосся у гарний пучок. Вона не робила на обличчі макіяж, тож продемонструвала натуральну вроду.
Ідеальний день. Ідеальна сукня. Трохи відпочинку перед зйомками,
– написала Катя Осадча під фото.
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Реакція мережі
Шанувальники прокоментували яскраві фото Каті Осадчої з Туреччини. Андре Тан також висловився про образ зірки та зауважив, що їй дуже пасує сукня, до того ж вбрання приховує вагітний стан:
- "Красуня";
- "Супер";
- "Сукня – це просто браво, ніжно, жіночно та красиво";
- "Фото – супер";
- "Сукня чарівна".