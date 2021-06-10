Відома українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов майже щодня засипають аудиторію у соціальних мережах яскравими фото з сонячної Туреччини. Зірка любить ділитися з прихильниками моментами зі свого життя.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча опублікувала нові світлини на особистій сторінці. Вона позувала на великому плетеному кріслі на тлі моря, а також на білосніжному дивані.

Для чергового дня у теплій країні Катя Осадча вдягнулась відповідно. Зірка обрала об'ємну плісировану сукню довжини максі з рюшами на шиї та рукавах. Насичений колір фуксії додавав аутфіту особливої яскравості.

Знаменитість поєднала таке вбрання з чорно-білими еспадрильями. Волосся вона зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила макіяж. Ведуча підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи блиском.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Реакція мережі

Шанувальники Каті Осадчої завжди дуже активні у коментарях під її публікаціями. Тому й цього разу світлини набрали багато коментарів: