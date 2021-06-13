Катя Осадча часто ділиться з прихильницями варіантами образів для різних подій. Вона постає перед камерою у вишуканих сукнях, елегантних костюмах, а також часто показує одяг для прогулянок, романтичних побачень чи робочих зустрічей.

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Літній look Каті Осадчої

Зіркова матуся оприлюднила фотографію, де позувала на тлі стіни біля неймовірно красивих рожевих квітів. Ймовірно, такий знімок Катя зробила в Туреччині, куди нещодавно відправилася на відпочинок.

Осадча постала перед об'єктивом у довгій блакитній сукні з неординарним принтом. Вбрання було без рукавів, мало вільний пошив, тому для спекотної погоди чудово підійшло. Вагітна ведуча поєднала такий look з білим взуттям на низькій підошві.

Серед аксесуарів ніжний look Каті доповнили солом'яний капелюх, браслети й сонцезахисні окуляри. На відпочинку Осадча надає перевагу натуральній вроді. Саме тому вона не вкладає волосся у вишукані зачіски та не наносить косметику на обличчя.

Чудової всім неділі! Літо мчить, треба багато встигнути. Обов'язкові пункти на червень: з'їсти кілограми черешні, зустріти схід сонця в Одесі, вечірні перегляди фільмів на свіжому повітрі та заплив на Дніпрі. Головне – встигнути все це між зйомками. А які ваші плани на перший місяць літа?

– поцікавилася у підписників Катерина.



Катя Осадча у блакитній сукні / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях прихильники розповідають про свої плани на літо, а також залишають на адресу вагітної знаменитості приємні слова.