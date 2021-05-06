Вагітна Катя Осадча показала стрункі ніжки в коротких шортах: фото з Туреччини

Вагітна телеведуча Катя Осадча відпочиває в Туреччині. З чоловіком, сином і друзями вона відвідала античне місто Каунос. На яхті зірка продемонструвала стрункі ніжки в коротких рожевих шортах.
Замість елітного готелю на березі моря зіркова компанія обрала розкішну яхту, з якої споглядає найвідоміші туристичні місяця в різних куточках Туреччини. Так, вони побували в місті Каунос, зведеному в 1 500 році до нашої ери. На тлі пам'ятки античності Катя Осадча зробила кілька чарівних кадрів.
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Образ Каті Осадчої
Ведуча позувала на яхті в небесно-блакитній смугастій сорочці, яку зав'язала на талії, але вагітний животик так і не показала. Її зірка доповнила короткими ніжно-рожевими шортами та білими капцями від відомого бренду Balenciaga. Не обійшлося й без сонцезахисних окулярів та капелюшка. Цього разу вона зробила ставку на солом'яну панаму з золотистим ланцюжком.
"Тепер я точно знаю, що подовжує час – активний відпочинок", – поділилася Катя Осадча.
Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча показала стрункі ніжки в Туреччині / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча в Туреччині з подругою / Фото з інстаграму ведучої
До слова, відпустка Каті Осадчої в Туреччині й справді досить активна. За кілька днів телеведуча встигла:
- поплавати у відкритому морі разом з чоловіком Юрієм Горбуновим;
- вперше показати вагітний животик у пляжному образі;
- відвідати стародавнє місто Лоріма у стильному рожевому костюмі.