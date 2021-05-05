Саме в Туреччині Катя розсекретила, що разом із чоловіком Юрієм Горбуновим чекає на народження другої спільної дитини. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча публікує фото, на яких вже не приховує свого животика.
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Образ Каті Осадчої в Туреччині
Для прогулянки стародавнім місцем Катя обрала легке літнє вбрання. Вона постала перед камерою на тлі неймовірно красивої природи у лляному костюмі, який складався з сорочки та шортів. Поєднала look з білими кросівками.
Волосся Осадча зібрала у пучок ззаду, який зав'язала яскравою гумкою, а на обличчя не наносила косметику. На відпочинку Катя, як завжди, демонструє натуральну вроду. Стильний літній ауфіт знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами й намистом.
Тут колись була Греція – стародавнє місто Лоріма. Від нього залишилася тільки фортеця. Тепер звідси до Греції дві години морем, але через обмеження, поки що вона далі, ніж хотілось би,
– прокоментувала фото Катя.
Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої
У коментарях прихильники вагітної знаменитості засипають її компліментами. Також вони наголошують на красі світлин.
- "Дуже гарні фото!"
- "Краса! І Катя, і види!"
- "Дуже гарна Катя в красивій локації!"
- "Красуня!"
- "Дуже гарно!"