Український режисер став постановником Євробачення у Британії: хто він і до чого тут Полякова

Кліпмейкер Герман Нєнов став режисером та креативним директором конкурсу Євробачення-2023 від України, яке пройде у Ліверпулі, Велика Британія. Разом із головою української делегації Оксаною Скибінською та виконавчим продюсером Тетяною Семеновою вони відповідатимуть за все візуальне представлення України на конкурсі разом із креативною командою BBC.

Як повідомили у BBC, креативним директором конкурсу стане Ден Шиптон, який раніше працював над концертними шоу Little Mix, Ava Max і поставив номер для Сема Райдера на Євробаченні-2022. За музичне оформлення відповідатиме Коджо Самуель (шоу Ріти Ори та інших), за сцену та декорації – Хуліо Хімеде (Греммі, MTV та інші премії), звукорежисером трансляції та дизайнером зі світла стануть лауреати премії BAFTA Роберт Едвардс і Тім Раутледж.

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Виробництвом півфіналів та гранд-фіналу займуться три режисери – Річард Валентайн, Оллі Бартлетті та Ніккі Парсонс, які працювали з концертними шоу перших зірок світу та навіть королівської сім'ї Великої Британії.Щодо українця, то він з українською командою відповідатимуть за усе візуальне відображення України на конкурсі Євробачення.

Моя особиста творча місія – створювати красу і я обіцяю, що вся краса і вся масштабність української культури та мистецтва будуть максимально проявленні. Мені дуже хочеться зробити так, щоб європейські глядачі змогли відійти від шаблонних уявлень про Україну. Хочу показати нашу країну сучасною, але водночас автентичною. Спільно із командою BBC ми працюємо над елементами шоу вже майже 3 місяці. І впевнений, це шоу вразить кожного глядача, а Україна буде показана глибоко та чесно!

– розповів Герман Нєнов у фейсбуці.

Додамо, що Герман Нєнов – український режисер-постановник, кліпмейкер та креативний продюсер. Свого часу він поставив концертне шоу Олі Полякової "Королева ночі", номери для премії M1 Music Awards та YUNA, знімав кліпи для Ірини Білик, Злати Огневич, Наталії Могилевської, Анни Трінчер, працював із Євгеном Хмарою, NK, Тіною Кароль і Златою Огнєвіч, а також працював над телепроєктами "Дивовижні люди", "Привіт, 20-ті" та "Ігри талантів".



Герман Нєнов став режисером від України, який долучиться до Євробачення у Британії / Фото з фейсбуку митця

Євробачення-2023: все, що варто знати