Україна може не поїхати на Євробачення-2022 через політичний скандал

Переможниця Нацвідбору Євробачення-2022 Alina Pash втрапила у політичний скандал через неоднозначну поїздку в Крим. Так, Європейська мовна спілка може дискваліфікувати Україну через заполітизованість конкурсу.

Поки в мережі точаться обговорення щодо законності візиту Alina Pash в окупований Крим, Суспільний мовник побоюється, що України взагалі може не поїхати на Євробачення-2022. Нашого представника можуть не допустити до конкурсу через масштабний скандал, в який вплелась політика. Про це голова правління Суспільного заявив на пресконференції 14 лютого.

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Якщо Європейська мовна спілка знайде заполітизованість конкурсу, може бути, що Україна взагалі не буде представлятися. Для нас у першу чергу правила,

– заявив Микола Чернотицький.

"Я закликаю представників ЗМІ до відповідального висвітлення цієї історії, бо насправді в цій ситуації будь-яке подальше рішення може бути сприйнято як політизація", – додав член правління Суспільного та суддя Нацвідбору Ярослав Лодигін.

Україна вже не брала участь у Євробаченні-2019 через політику