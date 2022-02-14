Україна може не поїхати на Євробачення-2022 через політичний скандал
Переможниця Нацвідбору Євробачення-2022 Alina Pash втрапила у політичний скандал через неоднозначну поїздку в Крим. Так, Європейська мовна спілка може дискваліфікувати Україну через заполітизованість конкурсу.
Поки в мережі точаться обговорення щодо законності візиту Alina Pash в окупований Крим, Суспільний мовник побоюється, що України взагалі може не поїхати на Євробачення-2022. Нашого представника можуть не допустити до конкурсу через масштабний скандал, в який вплелась політика. Про це голова правління Суспільного заявив на пресконференції 14 лютого.
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Якщо Європейська мовна спілка знайде заполітизованість конкурсу, може бути, що Україна взагалі не буде представлятися. Для нас у першу чергу правила,
– заявив Микола Чернотицький.
"Я закликаю представників ЗМІ до відповідального висвітлення цієї історії, бо насправді в цій ситуації будь-яке подальше рішення може бути сприйнято як політизація", – додав член правління Суспільного та суддя Нацвідбору Ярослав Лодигін.Нагадаємо, у березні 2021 року Білорусь дискваліфікували з Євробачення через політичний підтекст пісні "Я научу тебя". У ній гурт "Галасы ЗМеста" співав, що навчить "танцювати під дудочку, ходити по струночці".
Україна вже не брала участь у Євробаченні-2019 через політику
- На Нацвідборі Євробачення-2019 перемогла скандалістка MARUV. Вона теж втрапила у політичний скандал через гастролі в Росії, неоднозначну позицію щодо війни на Сході та окупованого Криму.
- Співачка відмовилася підписувати угоду з НСТУ, тож їй підшукували заміну. Однак ані Freedom Jazz, який посів друге місце, ані гурт KAZKA, який опинився на третій сходинці, не захотів їхати в Ізраїль.
- Так, Україна вирішила відмовитися від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.