Після того, як білоруському дуету Val заборонили представляти країну на Євробаченні-2021 через підтримку опозиційних протестів, на конкурс погодили відправляти гурт "Галасы ЗМеста". Прихильники режиму Лукашенка підготували неоднозначну композицію російською мовою "Я научу тебе".

Представники "Белтелерадикомпания", які й обрали 9 березня представника від країни після скандалу з Val, заявили, що гурт "Галасы ЗМеста" з'явився 10 років тому в місті Барановичі. Раніше учасники колективу були місцевою командою КВК, повідомляє "Громадське".

Вам може бути цікаво Через брак часу й інші об'єктивні обставини: Вірменія не братиме участі у Євробаченні-2021

"Починали з каверів, потім писали авторські твори: від ліричних до гумористичних. Пізніше музиканти створили новий проєкт під назвою "Галасы ЗМеста" і відкрили свій канал на одній із платформ в інтернеті, де публікують ролики", – йдеться в описі гурту.

Їхня пісня "Я научу тебя" (в оригіналі – "Ya Nauchu Tebya") наводить дивні та неоднозначні рядки, які натякають на контроль та маніпуляції у Білорусі:

Текст пісні "Ya Nauchu Tebya" гурту "Галасы ЗМеста"

Смотри вперед, забудь, что было

Вчерашнее сдавай в тираж

Срывай покровы, лезь без мыла

Ты только лучшее создашь

Стирай истории наросты

Овес, как видно, не в коня

Без прошлого все будет просто

Ты только слушайся меня

Меняй замшелые устои

Свободный мир неотвратим

Несовременный, недостойный

Ретроград недопустим

Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь всем доволен, рад всему

Я сочиню тебе специально музычку

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке

Я превращу твои печали в шуточки

Тебе же лучше будет самому...

Відомо, що команда "Галасы ЗМеста" підтримує режим Олександра Лукашенка, а також кілька разів брали участь в автопробігах "За єдину Білорусь". У своїх піснях вони висміюють переможницю президентських виборів, опозиціонерку Світлану Тихановську та протести в країні. Їхні пісні часто просувають пропагандистські Telegram-канали та ЗМІ.

Галасы ЗМеста – Ya Nauchu Tebya: дивитись відео онлайн

До слова "Віддала серце дияволу": у Кіпрі обурені неоднозначною піснею на Євробачення

Реакція громадськості

Всього за добу після оголошення гурта новими представниками на Євробачення-2021 в Нідерландах, колектив став найбільш обговорюваним у соціальних мережах. Білоруси обурюються у коментарях в інстаграмі та ютубі, що музиканти – не гідні представляти країну на європейському конкурсі.

"Ви не чуєти голосів білорусів?"

"Зверніть увагу, що представник Білорусі призначений через свої політичні погляди – вони прихильники Лукашенка. "Галасы ЗМеста" не відображає художні та культурні цінності білоруського народу. Більшість білорусів проти їхньої участі в Євробаченні".

"Це напевно жарт".

"Відмовитись ще не пізно".

"Яка ганьба. Ця пісня – найгірше, що я коли-небудь чув".

"Це пісня про диктатуру Лукашенка в Білорусі! Ганьба!"

"Ця пісня не повинна існувати, вона про рабство, будь ласка..."

"Це відкрите приниження та ізоляція білорусів з урахуванням всього, що зараз відбувається в країні".

Білоруський опозиційний журналіст Євген Перлін, який пішов з державного телебачення на тлі протестів в країні, теж прокоментував новину про музикантів словами "О Боже мій", супроводивши сумним смайликом.

Варто додати, що відеоролик з піснею гурту на ютуб-каналі Євробачення зібрав найбільшу кількість "дизлайків", напевне, за всю історію – лише 3 тисячі позитивних "пальців вверх" та 24 тисячі негативних. Зокрема, всього за добу відео переглянули більше 300 тисяч разів.

Також 9 березня Білорусь виключили зі складу журі шведського національного відбору Євробачення, замінивши її Великою Британією.

Те, що ми вибрали Білорусь в складі міжнародного журі, було помилковим рішенням. Ситуація з вільниими ЗМІ в країні дуже серйозна. Тому ми вирішили замінити групу журі з Білорусі групою журі з Великобританії,

– сказав Карін Гуннарссон, продюсер конкурсу Melodifestivalen.